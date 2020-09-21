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Новости мираПроисшествия

СМИ раскрыло жутки детали убийства детей «рыбинским маньяком»

Никита Брыкин

Портал «БК55» рассказал жуткие подробности случившегося в Ярославской области. Ранее задержали 41-летнего Виталия Молчанова, который обвиняется в изнасиловании и убийстве двух приехавших из Омска девочек в Рыбинске.

Трагедия произошла 15 сентября 2020 года. Тела двух девочек 8 и 13 лет обнаружила их мать, вернувшаяся с работы. Ее сожитель приревновал работавшую врачом женщину из-за того, что она сутками задерживалась на работе. В роковой вечер мужчина выпил три бутылки коньяка, изнасиловал несовершеннолетних девочек, а затем зарезал их и расчленил. Утверждается, что некоторые части тел мужчина запек в фольге.

Отмечается, что его поймали при прочесывании местности — он прятался в кустах.

«Еще одну бутылку выпил где-то до 10 часов и убил в итоге», — признался изверг.

По одной из версий, мужчина рассчитывал умереть от обезвоживания. Ему предъявлено обвинение по трем статьям: «Убийство», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера».

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