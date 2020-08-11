СМИ: Известную певицу нашли в Москве с пробитой головой

Известную певицу Валентину Легкоступову нашли с пробитой головой. Об этом сообщает MASH.

По данным телеграм-канала, исполнительницу хита «Ягода-малина» обнаружила в её квартире дочь. Рядом с певицей в это время был муж Юрий Фирсов.

Журналисты сообщают, что перед этим супруги несколько дней не выходили на связь. Оба выпивали. Дочь Легкоступовой вызвала скорую и её мать с мужем увезли в наркологическую клинику. Оттуда Фирсов сбежал, а певице стало хуже. Её срочно прооперировали, сейчас Валентина в коме.

Сбежавшего Фирсова ищут.