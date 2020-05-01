Смертельный номер: Водитель протаранил подземный переход в Москве

20-летний парень погиб в результате страшного ДТП в Москве. Молодой водитель на своей иномарке протаранил ограждение подземного перехода.
Момент ЧП был заснят на видео и оказался в распоряжении Вестей. На кадрах видно, как автомобиль Skoda Rapid, двигаясь по Ленинскому проспекту на большой скорости, вылетел за переделы дорожного полотна, а затем врезался в ограду подземного пешеходного перехода.
Столкновения оказалось очень сильным. Машину аж подбросило. В итоге 20-летний автолюбитель скончался до прибытия врачей.
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