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Смекалка спасла пенсионерку от насильника в Нижегородской области

Никита Брыкин

В Нижегородской области 65-летняя Наталья Алексеева спаслась от насильника, предложив ему выпить, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел поздним вечером, когда женщина возвращалась с работы домой.

«Вдруг я почувствовала, что меня кто-то сзади обхватил за голову и грудь, а потом потащил в сторону лесополосы», – рассказала она.

Чтобы остановить преступника, пенсионерка уговорила его вместе выпить у нее дома, где он мог бы закончить задуманное в комфортных условиях. На это предложение насильник согласился.

По дороге домой они зашли в киоск за бутылкой. Пока злоумышленник выбирал покупку, женщина успела вызвать полицию. Подозреваемый задержан. Свою вину он полностью признал.

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