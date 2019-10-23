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Смартфон iPhone SE 2 начнут собирать в январе 2020 года

Инсайдеры сообщили, когда будет начато производство ожидаемого смартфона iPhone SE 2 от компании Apple. По мнению экспертов, данную модель начнут серийно собирать в начале следующего года.

Что касается дизайна нового американского смартфона, то здесь многие отмечают: он будет похож на iPhone 8. А вот класс быстроты и производительности будет, как у нового iPhone 11. За скорость функционирования будет отвечать процессор Apple A13 Bionic с 3 гб оперативной памяти. Экран новой «эсешки» будет иметь 4,7 дюйма. Стоить iPhone SE 2 будет примерно 4 сотни долларов.

Также сообщается, что продавать «эсешку» второго поколения начнут уже в конце марта. Одновременно с поступившими сведениями разработчики не сообщили новой информации о SE 2, сообщает Русаргумент.

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