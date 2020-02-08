Слетел в котлован: водитель фуры погиб на «Амуре»

Ночью с 7 на 8 февраля на федеральной автомобильной дороге Р-297 «Амур» разбился дальнобойщик. ЧП произошло на 2054 километре трассы, в месте ремонта моста.

Неподалеку от населенного пункта Воловаевка-1 мужчина 1974 года рождения из Новосибирской области, управляя тягачом с полуприцепом, вылетел с дорожного полотна в котлован ремонтируемого моста. Машина превратилась в груду металла, а ее шофер погиб от полученных травм.

Причины трагедии выясняются. По предварительным данным, водитель или уснул за рулем во время движения, или у его грузовика отказала тормозная система. Ведется расследование, сообщает LIVE Биробиджан.

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