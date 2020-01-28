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Слесарь изнасиловал и убил пенсионерку в Москве

На юго-западе Москвы произошло зверское убийство пенсионерки. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Появилось видео с камеры наблюдения, на котором запечатлен подозреваемый.

В полицию обратились соседи женщины, которые пожаловались, что она залила их водой. Оказалось, что в квартире лежало тело хозяйки. На ее лице были многочисленные гематомы и ссадины.

По подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний слесарь. По версии следствия, мужчина планировал обокрасть пенсионерку. Он проник в ее дом, избил жертву, изнасиловал, после чего задушил и похитил 30 тысяч рублей.

Предполагается, что убийца затопил соседей в попытке отмыть следы крови в ванной комнате.
Фото — РЕН ТВ

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