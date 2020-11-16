Понедельник, 16 ноября, 2020
-1.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

Следователям и прокурорам хотят поднять зарплаты на 5,7%

Елена Лобанова

Правительство предложило в 2021 году поднять на 5,7% зарплату работникам прокуратуры и Следственного комитета – то есть, в 1,5 раза выше инфляции, которая ожидается на уровне 3,8%, следует из поправок ко второму чтению проекта бюджета на ближайшую трехлетку (материалы, внесенные Минфином в кабмин, есть у«Известий»).

Таким образом, для них решено сделать исключение — на повышении окладов госслужащих других ведомств в 2021-м планируется сэкономить.

В следующие два года ранее планировалось пропустить индексацию зарплат сотрудников СК и прокуратуры, министерств и ведомств, работников Госдумы и Совета Федерации, администрации президента и аппарата правительства, федеральных образовательных учреждений и так далее. Эта мера требовалась для балансировки бюджета. Кроме сокращение расходов на зарплаты госслужащих, траты казны планируется оптимизировать через снижение гособоронзаказа на 5%, а также незащищенных статей бюджета (то есть, не относящихся к соцобязательствам) на 10%.

Ранее, как уже писали «Известия», Минфин предложил создать на базе МВД единый правоохранительный орган, который включит в себя функции ФСИН, ГФС и ФССП.

Кроме того ведомство рекомендует сократить на 10% численность сотрудников органов внутренних дел, исключить из закона индексацию военных пенсий не менее чем на 2% сверх инфляции, а также увеличить минимальную выслугу лет для выхода на пенсию с 20 до 25 лет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Выходит окладно: работникам прокуратуры и СК хотят повысить зарплаты на 5,7%.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В 25 рязанских образовательных учреждениях выявлен коронавирус

Коронавирус
Случаи коронавируса выявлены в 25 рязанских образовательных учреждениях. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Узнать больше

Площадь Ленина. От хлеба до зрелищ

Акценты
Улицы, площади, памятники хранят если не загадки и тайны города, то уж точно – исторические события. И как бы часто мы к ним ни обращались, всё равно каждый раз найдём что-то новое, а что-то и пропустим, чтобы вернуться к этой теме вновь и вновь.
Узнать больше

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев аварии на улице Костычева в Рязани

Новости Рязани
ГИБДД по Рязанской области разыскивает очевидцев аварии, произошедшей 12 ноября на улице Костычева. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Появились подробности смертельной аварии на улице Есенина в Рязани

Новости Рязани
В понедельник утром, 16 ноября, в Рязани произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.  ДТП случилось примерно...
Узнать больше

Поджог медцентра в Рязани попал на видео

Новости Рязани
Напомним, пожар в здании медцентра на улице Зубковой, 20Б в Рязани произошёл в ночь на воскресенье, 15 ноября. В результате него оказался повреждён кабинет с томографом. Никто из людей не пострадал.
Узнать больше

Новости Рязани 14 и 15 ноября

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за выходные, 14 и 15 ноября.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Площадь Ленина. От хлеба до зрелищ

Акценты
Улицы, площади, памятники хранят если не загадки и тайны города, то уж точно – исторические события. И как бы часто мы к ним ни обращались, всё равно каждый раз найдём что-то новое, а что-то и пропустим, чтобы вернуться к этой теме вновь и вновь.
Узнать больше

«Невеста, у которой получилось». Рязанка написала книгу про современные свадьбы

Акценты
Куча мыслей одолевают девушек, которым сделали главное предложение в жизни. Предложение руки и сердца. С чего начать подготовку к...
Узнать больше

РГУ имени С.А. Есенина проведет День открытых дверей в онлайн-формате

Акценты
Накануне традиционного мероприятия мы встретились с ответственным секретарём приёмной комиссии вуза Дмитрием Сергеевичем Перехватовым и поговорили о нововведениях, которые ожидают абитуриентов в 2021 году, а также о новых направлениях подготовки, которые будут открыты в РГУ.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+