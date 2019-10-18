На главную Новости мира Скворцова: Количество поликлиник в РФ увеличивается
Новости мираОбщество

Скворцова: Количество поликлиник в РФ увеличивается

Количество поликлиник на территории России увеличилось с 2014 года на 2 тысячи. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В данное время функционируют свыше 60 000 медподразделений.

По словам Скворцовой, с 2014 года в России удалось сделать более крепкой инфраструктуру первичного звена здравоохранения. Поэтому число поликлиник выросло на 2 тысячи единиц. Такое заявление чиновница сделала во время совещания с регионами по теме «Принципы модернизации первичного звена».

Кроме того, в ходе мероприятия Вероника Скворцова добавила, что сейчас в поликлиниках трудятся более 305 000 докторов. Число специалистов стало больше на 4 000 за промежуток с 2014 по 2019 год, сообщает РЕН ТВ.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Названы самые частые болезни у домашних кошек

Уметь надо: в Орске вандалы разбили антивандальные фонари

В Саранске автоледи травмировала ребенка и женщину, разбив 3 авто