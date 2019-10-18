Скворцова: Количество поликлиник в РФ увеличивается

Количество поликлиник на территории России увеличилось с 2014 года на 2 тысячи. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В данное время функционируют свыше 60 000 медподразделений.

По словам Скворцовой, с 2014 года в России удалось сделать более крепкой инфраструктуру первичного звена здравоохранения. Поэтому число поликлиник выросло на 2 тысячи единиц. Такое заявление чиновница сделала во время совещания с регионами по теме «Принципы модернизации первичного звена».

Кроме того, в ходе мероприятия Вероника Скворцова добавила, что сейчас в поликлиниках трудятся более 305 000 докторов. Число специалистов стало больше на 4 000 за промежуток с 2014 по 2019 год, сообщает РЕН ТВ.