Скрывшая поездку в Европу инфекционист не считает себя виноватой

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Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова «абсолютно» не считает себя виноватой. Об этом она заявила газете «Московский Комсомолец».

В середине марта на Ставрополье выявили первый случай заболевания COVID-19. Пациентом оказалась Ирина Санникова. Выяснилось, что врач скрыла от руководства поездку в Испанию, не стала соблюдать карантин после возвращения, продолжила ходить на работу и читать лекции студентам. Впоследствии еще у четырех человек из ее окружения выявили коронавирус.

При этом врач отметила, что пока не готова озвучить свою версию событий. Она опасается, что ее заявления могут стать причиной для нового «витка скандала».

«Мне есть, что сказать, я абсолютно не считаю себя виноватой. Но не хочу ничего говорить на эту тему», – отметила она. «

По словам Санниковой, в возбужденном СК уголовном деле она «не обвиняемая и не подозреваемая».

Фото — МК