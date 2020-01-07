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Скорая насмерть сбила 8-летнего мальчика в КЧР

Автомобиль скорой помощи насмерть сбил 8-летнего ребенка в Карачаево-Черкессии. Инцидент был заснят на камеру видеонаблюдения.

Уточняется, что ДТП случилось между населенными пунктами Архыз и Романтик. Скорая с ребенком в салоне (он сломал руку) спешила в больницу. Она двигалась с включенной сиреной и проблесковыми маячками, когда 8-летний мальчик вышел на дорогу вне пешеходного перехода.

Микроавтобус снес ребенка. Потерпевший получил смертельные повреждения и скончался. По факту произошедшего ведется расследование, сообщает РЕН ТВ.

Видео: РЕН ТВ

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