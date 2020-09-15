Скопинец занял третье место на международном конкурсе

В четверг, 10 сентября, в Москве прошел международный конкурс-фестиваль «UP VOICE». На соревновании третье место занял житель Скопинского района Даниил Кузнецов, сообщает пресс-служба районной администрации.

От участников требовалось до 1 сентября прислать видео кавер-версии любого известного хита. Даниил Кузнецов исполнял песню Макса Барских «Неземная».

Итоги конкурса подвели в прямом эфире на Youtube-канале. За третье место предусмотрен приз — авторская песня под ключ и ее размещение на всех музыкальных платформах.