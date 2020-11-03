Скончался избитый из-за ссоры в родительском чате житель Волгограда

В Волгограде, не приходя в себя, умер местный житель Роман Гребенюк. Ему проломил голову Арсен Мелканян из-за обиды, возникшей у сестры преступника в ходе общения в родительском чате, пишет «КП».

Инцидент произошел 23 октября в одном из отделений банка. Злоумышленник подкараулил жертву и нанес несколько ударов по голове. Потерпевший упал на пол без сознания. Он пробыл неделю с травмой головы под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Все началось из-за ссоры в родительском чате. Одна из мам пожаловалась брату, что ее оскорбил Гребенюк. Спор возник при выполнении домашнего задания по русскому языку.

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Подозреваемый был задержан почти сразу же после нападения. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Он признал свою вину.

Как стало известно, у погибшего осталась 12-летняя девочка, которая, скорее всего, будет жить с бабушкой и дедушкой.