Скончались два сотрудника «Роскосмоса» с COVID-19

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Скончались два работника ракетно-космической отрасли с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом пишет Медуза.

Замглавы «Роскосмоса» Олег Фролов заявил, что 62-летний и 68-летний специалисты умерли в медучреждениях. Еще один эксперт, которому было 58 лет, находился с подозрением на COVID-19 и умер от двусторонней пневмонии.

По словам Фролова, количество работников «Роскосмоса» с коронавирусом подросло до 42 человек.

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