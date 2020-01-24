Следователи устанавливают личность мужчины, скелетированные останки которого с признаками насильственной смерти нашли в июне 2019 года. Об этом пишет портал «KaliningradToday» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Калининградской области

Сообщается, что находка была сделана на склоне у побережья Балтийского моря в районе поселка Куликово. По результатам экспертизы, на черепе зафиксировано огнестрельное ранение.

По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве. Предполагаемая давность смерти – 10-20 лет.

Фото — Пресс-служба СУ СК РФ по Калининградской области