Скандальный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

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Игорь Ишаев – внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева – устроил аварию в центре столицы. Пятый канал поделился первыми кадрами с места ДТП.

По предварительной информации, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробности случившегося уточняются.

Игорь Ишаев широко известен своими приключениями на столичных дорогах. В марте 2017 года он устроил массовое ДТП на МКАД, после чего пригрозил всем, кто его обвиняет, что «придет в гости». Некоторое время спустя он хвастался, гоняет по одной из магистралей Москвы на скорости 305 километров в час.