Скандально известная «золотая судья» отказалась раскрыть доходы

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Скандально известная судья Елена Хахалева отказалась предоставлять сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что из 138 судей, работающих в Краснодарском краевом суде, лишь 84 человека согласились обнародовать информацию.

В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала. В Сети появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи. На ней присутствовали такие артисты, как Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе. Сообщалось, что свадьба обошлась в два миллиона долларов.

По словам судьи, организацией торжества занимался отец дочери – бизнесмен Роберт Хахалев.