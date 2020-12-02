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СК завел дело после гибели 3 детей при пожаре в Оренбуржье

7info7

СК завел уголовное дело по факту гибели троих малолетних детей при пожаре в частном доме в Оренбургской области, сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, в среду утром в частном доме по улице Калинина в Новотроицке произошел пожар. После тушения были обнаружены тела детей 2, 4 и 6 лет. Как сообщает ведомство, 29-летняя хозяйка дома госпитализирована с ожогами.

«По данному факту следственными органами СК РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УКРФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

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