СК завел дело после гибели 3 детей при пожаре в Оренбуржье

СК завел уголовное дело по факту гибели троих малолетних детей при пожаре в частном доме в Оренбургской области, сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, в среду утром в частном доме по улице Калинина в Новотроицке произошел пожар. После тушения были обнаружены тела детей 2, 4 и 6 лет. Как сообщает ведомство, 29-летняя хозяйка дома госпитализирована с ожогами.

«По данному факту следственными органами СК РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УКРФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.