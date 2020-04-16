СК проведёт проверку после появления видео со скорой помощью в соцсети

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В Нижнем Новгороде проведут доследственную проверку после появления в социальной сети видео инцидента с участием скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Накануне в социальной сети ВКонтакте появилось видео, автор которого рассказала, что запись была сделана на улице Бонч Бруевича. Скорая помощь приехала на вызов. Когда в салоне находились врач и пациент, водитель скорой попытался выехать со двора, но его не пропустил легковой автомобиль. При этом, по словам очевидца, водитель легковушки вышел из салона и демонстративно поднял капот. В итоге скорая выезжала со двора задним ходом.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и дать произошедшему правовую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.