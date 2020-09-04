«Сижу нормально, ровно»: Фургал рассказал о своем аресте

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прокомментировал свое нахождение под арестом, пишет РИА Новости.

Фургал, которого обвиняют в причастности к организации убийств, успокоил своих родственников, которые в четверг пришли в Басманный суд Москвы.

«Сынок, я сижу нормально, ровно, даже не переживайте, даже не парьтесь», – обратился он к своему сыну.

Суд в четверг продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря.

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Пользователи прокомментировали высказывание политика.

«Как маляву на волю передал»;

«Ну и лексика у «губернатора». Тут даже если захочешь не поверить в то, что он никого не убивал и не был организатором преступной группировки, невольно поверишь».