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Синоптик рассказал, какой будет грядущая зима

Сотрудник Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд поведал, какой будет грядущая зима. Эксперт заявил, что стоит ожидать теплой зимы.

Однако ноябрь не порадует стабильностью погоды. Достаточно теплым последний месяц осени будет в азиатской части РФ. Тем, кто живет в европейской части России, стоит ждать устойчивую погоду, при которой температурный режим выходить за пределы нормальных показателей не будет. Также специалист отметил, что календарная зима не совпадет с климатической.

Холода будут свирепствовать только после 20 декабря, однако такая тенденция будет продолжаться не слишком длительное время. Температура воздуха ниже нормы будет только в ДВФО. В других регионах нашей страны зима будет теплой и мягкой, сообщает Вологда Поиск.

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