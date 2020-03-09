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Синоптик рассказал, какая погода будет в России этим летом

Изображение Jill Wellington с сайта Pixabay

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Российской газете», какая погода ожидается этим летом. 

По словам Тишковца, температура на европейской территории России будет очень комфортной. Синоптик отметил, что новую технологию для создания долгосрочных прогнозов он уже использовал в августе 2019 года, чтобы предсказать прогноз на зиму. Уже тогда было ясно, что зима будет очень тёплой, а возможно и рекордно тёплой. Так и получилось. 

Тишковец считает, что в целом погода в летние месяцы будет на 1-2 градуса теплее многолетних значений. Для Русской равнины это примерно 22-27 градусов. Такую температуру он назвал идеальной зоной климатического комфорта. 

– Всё, что выше +27 градусов, это уже стресс для организма, – отметил метеоролог.

Он также подчеркнул, что жители центра России давно не видели нормального лета –  без экстремальной жары, экстремальных дождей. В этом году ожидается именно нормальная летняя погода. 

При этом Тишковец отмечает, что будут и отклонения от нормы. 

– Не будет все время плюс +27. И ливни, и грозы, и град никто не отменял. И ураганы могут быть, но это нормальная история для лета, приводит его слова «РГ».

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