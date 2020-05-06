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Силуанов рассказал, почему россиянам не будут раздавать деньги

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Власти некоторых государств при пандемии COVID-19 организовали выплаты для населения. В России на материальную помощь могут рассчитывать далеко не все. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в России массовые выплаты были бы возможны, если бы рубль был мировой резервной валютой, сообщают РИА Новости.

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей», — пояснил он.

Глава Минфина подчеркнул, что нет задачи соревноваться в том, кто больше потратит. В этих условиях следует оказать помощь тем, кто нуждается в поддержке в первую очередь. В частности, необходимо помочь бизнесу в том, чтобы сохранить работников, а также помочь людям оплачивать первоочередные расходы на продукты питания, жилье и выплаты по кредитам.

По словам министра, пострадавшие от эпидемии малые предприятия получают отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам сроком на полгода, беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника.

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