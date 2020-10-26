Силовик замучил до смерти помощника прокурора из-за сексуальной ориентации

В Москве суд вынесен приговор бывшему спецназовцу ГРУ Максиму Лунегову за убийство 23-летнего помощника межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом пишет «МК».

По версии следствия, 8 мая 2019 года Лунегов и его приятель вступили в сговор. Они познакомились с Некрасовым и под предлогом вступления в интимные отношения договорились о встрече.

Во время личного общения злоумышленники набросились на жертву, избили, после чего связали помощнику прокурора руки ремнем и затолкал в рот галстук. Жертва, потеряв сознание, задохнулась.

Также приятели вынесли из квартиры потерпевшего ценностей на сумму почти 43 тысяч рублей.

Отметим, что Лунегова приговорили к семи годам и одному месяцу отбывания в исправительной колонии строгого режима. Его сообщника получил 7,5 лет лишения свободы.