Сиделка систематически избивала 90-летнюю старушку и желала ей смерти

Сотрудники полиции разбираются с сиделкой, которая шесть лет ухаживала за старушкой в Москве, издевалась над ней и обзывала «уродом», сообщает телеканал «360».

Появились кадры, снятые в квартире, 90-летней беспомощной женщины с тяжелым заболеванием. На видео слышно, как сиделка кричит на нее и оскорбляет.

«Умирай, урод. Зачем тебе такая жизнь? Это жизнь тебе, что ли?» — говорит женщина.

Она также грубо ее перекладывает и наносит удары, а старушка тихо постанывает от боли. После задержания сиделка заявила, что нормально ухаживала за пенсионеркой. Возбуждено уголовное дело.