Сибиряк обвинил полицейских в том, что они избили его на глазах у детей

В Усть-Изес Новосибирской области 27-летний мужчина обвинил местных полицейских в том, что его избили. Мужчина уже написал заявление в полицию. Следователи проверят стражей порядка, пишет «КП».

Мужчина рассказал, что сотрудники полиции якобы приехали на двух машинах и стали выпытывать у него, где находится его дальний родственник, которого подозревают в поджоге доме бывшего председателя колхоза и краже денег.

Он уверяет, полицейские начали его бить, причем на глазах его двух сыновей, выбежавших на крики.

«Они об меня швабру сломали, сбруей били и вообще всем, что под руку попадалось. А потом запихнули багажник и увезли от дома», – заявил он.

По словам сибиряка, его вновь начали бить, но потом отпустили.