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Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны

На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир». Об этом пишет «Телеспутник».

Сообщается, что ведущей шоу станет олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева. Ранее она вела русскоязычную версию программы с 2001 по 2005 год. Ожидается, что первый выпуск викторины выйдет в феврале 2020 года.

«Слабое звено» — российская телевизионная игра, аналог британской «The Weakest Link». Особенностью передачи является удаление одного из игроков в конце каждого игрового раунда, что производится голосованием всех игроков.

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