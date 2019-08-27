Школьники пожаловались на «рабский труд» в лагере на Кубани

Подростки, которые побывали в трудовом лагере «Уралочка» в Темрюкском районе, пожаловались на условия проживания.

Речь идет о перегрузках, бессонных ночах, плохом питании, давлении на детей и рукоприкладстве. РЕН ТВ приводит словам одной из матерей:

«Фактически с них требовали отрабатывать по 18 часов в день».

Представители лагеря отмечают, что обвинения в их адрес – это месть за то, что школьников «не пускали на дискотеку и не давали пить пиво», пишет Ридус.

Отметим, что проверка, проведенная стражами порядка, не подтвердила факты умышленного причинения несовершеннолетним вреда здоровью и побоев.