Школьники избили на камеру сверстницу в Кузбассе

Проводится проверка по факту публикации в Сети видео избиения школьницы подростками в городе Березовский, пишет портал «Вести».

Сообщается, что злоумышленники сняли издевательства над девочкой на смартфон и выложили в Сеть. По предварительной информации, школьники спровоцировали пострадавшую на драку «один на один», а вскоре навалились на нее все вместе.

Девочка не могла дать отпор, лежала на земле и только защищалась. В тоже время нападавшая довольно агрессивно била жертву руками, ногами и прыгала на нее.

Возбуждено административное дело. Следователи разбираются в причинах конфликта.