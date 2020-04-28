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Школьник забил лицо татуировками в честь кумира

Алексей Агеев
Фото - Е1

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17-летний ученик школы в Екатеринбурге забил лицо и тело 48 татуировками. Он нанес рисунки в честь своего кумира – рэп-исполнителя 6ix9ine.

Парень, который взял себе творческий псевдоним Big Igibob, хочет добиться высот «в мире музыки». Татуировками он хочет забить все тело, кроме ног, сообщает Е1. На данный момент молодой человек уже успел записать один трек, который назвал «Легендарное пиво».

Деньги на татуировки он берет у мамы. Потратил на них около 80 тысяч. Первую тату юноша сделал в день рождения бабушки.

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