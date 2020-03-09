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Школьник выстрелил в приятеля из пневматики в Воронежской области

В селе Нижнемарьино Лискинского района 12-летний мальчик выстрелили в 11-летнего приятеля из пневматического пистолета. Об этом порталу «МОЁ! Online» сообщила мать пострадавшего.

Инцидент произошел днем 8 марта. По словам женщины, ее сын отправился в соседнее село, чтобы поиграть с друзьями. На футбольном поле к нему подошел мальчик и попросил у пятиклассника деньги на сигареты. Услышав отказ, мальчик достал пневматический пистолет и открыл огонь.

«Он прицелился в моего сына и крикнул ему «Беги!». С первого раза промахнулся, а вторым выстрелом попал в живот. Благо, расстояние было большое, плюс куртка спасла», — рассказала мать пострадавшего.

К счастью, пятиклассник не получил серьезных травм, но раны все равно остались. Женщина намерена написать заявление в правоохранительные органы. Подробности уточняются.

Фото: мама пострадавшего мальчика

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