Школьник выстрелил в соседа по парте из газового пистолета в Петербурге

В одной из школ Санкт-Петербурга ученик восьмого класса выстрелил в упор из газового пистолета в одноклассника. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 13 марта. По словам школьника, он достал устройство, чтобы сделать фотографию, однако случайно выстрелил и распылил аэрозоль по классу. Он заявил, что купил пистолет через соцсети, а патроны к нему приобрел в одном из торговых центров.

Потерпевший попал в больницу, после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Мама восьмиклассника сообщила, что ее сын причисляет себя к скинхедам. Стражи порядка выясняют детали случившегося.