Школьник ударил подростка ножом на перемене на Алтае

В селе Майма на Алтае 13-летний подросток ударил 14-летнего школьника ножом. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.

Инцидент произошел в четверг, 5 марта. Подростки подрались во дворе школы во время перемены. В разгар потасовки один мальчик ударил другого ножом.

В итоге пострадавшему потребовалась помощь врачей. После оказания медицинской помощи его не стали госпитализировать и отпустили домой. Правоохранители устанавливают, каким образом семиклассник смог пронести в школу нож.