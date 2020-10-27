Школьник избил учителя молотком из-за двойки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге могут осудить 15-летнего ученика школы № 24, который в канун Нового года пытался убить учительницу русского языка и литературы Марину Заболотную. Об этом пишет портал «КП».

По версии следствия, мальчик подкараулил 54-летнюю классную руководительницу, которая шла с работы домой. Злоумышленник пять раз ударил ее молотком по голове.

Предварительной установлено, что школьник затаил обиду на учительницу из-за неуспеваемости.

«Последней каплей стало то, что учительница заставила школьника учить стих, пригрозив, что поставит за четверть двойку, если он его не выучит», – рассказал источник.

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Отметим, что женщине удалось выбить молоток из рук подростка. Он достал нож, однако преподаватель также отняла его у нападавшего. Мальчику предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство».