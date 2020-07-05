Школьница заявила, что ее держали в квартире несколько дней и насиловали

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В Москве в больницу попала 16-летняя девочка. Она утверждает, что ее удерживали в квартире и насиловали. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на телеграм-канал «112».

Сообщается, что школьнице удалось забежать в стоматологическую клинику и рассказать медикам, что несколько парней ее удерживали в квартире три дня. При этом она была подвержена насилию.

На данный момент следователи проводят проверку. Мать пострадавшей и все задержанные дают показания следователям.