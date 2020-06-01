Школьница «заминировала» более 440 магазинов в Петербурге

В одной из деревень Псковской области 10-летняя девочка позвонила в экстренные службы и сообщила, что магазины «Пятерочка» в Петербурге заминированы. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».
Инцидент произошел 30 мая. Сообщается, что правоохранители осмотрели 443 магазина и не обнаружили в них взрывчатых веществ. Из многих магазинов пришлось эвакуировать людей.
Отметим, что полицейские задержали в деревне Барсуки девочку 2009 года рождения. Материалы проверки были переданы специалистам в Петербурге.
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