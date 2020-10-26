Школьница ударила ножом сверстницу из-за мальчика на Урале

Возбуждено уголовное дело по факту инцидента, который произошел в селе Русская Теча Челябинской области, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, 15-летняя девочка ударила ножом 14-летнюю школьницу. В итоге пострадавшая попала в больницу в тяжелом состоянии.

Сообщается, что конфликт произошел из-за мальчика. Предварительно установлено, что обе девочки из благополучных семей.

«В тот день обе пришли на встречу с подругами, в ходе которой произошел словесный конфликт», — рассказала омбудсмен Евгения Майорова.

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Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой школьницы.