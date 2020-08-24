Школьница стала жертвой группового изнасилования и шантажа в Туве

Телеканал РЕН ТВ пишет, что в Туве девятиклассник организовал групповое изнасилование ученицы седьмого класса.

По предварительной информации, инцидент произошел в Кызыле. Утверждается, что школьник вынуждал девушку приходить на встречи, где совершались групповые изнасилования.

Сообщается, что злоумышленник снял преступление на видео и начал шантажировать пострадавшую, пытаясь заставить девушку начать встречаться с ним. Он угрожал предать кадры изнасилования огласке.

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Полиция задержала троих вероятно причастных к случившемуся, устанавливаются другие участники преступлений.