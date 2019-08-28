Школьница стала жертвой бойфренда сестры: мужчина набросился на девочку во время сна

24 августа 34-летний житель Башкирии приехал в Татарстан, чтобы погостить у своей возлюбленной. Когда сожительница уехала в столицу региона, гость остался с 16-летней сестрой любимой женщины и ее малолетней дочерью.

Когда мужчина уложил несовершеннолетних спать, ему в голову пришла мысль: нужно убить сестру возлюбленной. Преступник схватил нож, подошел к спящей жертве и нанес оружием несколько ударов по разным частям тела. Затем он стал душить школьницу. Однако потерпевшая сумела отобрать у злоумышленника оружие и, обороняясь, ранила нападавшего. Затем она сделала звонок близким, а те быстро вызвали правоохранителей.

Подозреваемого арестовали. В беседе с полицейскими мужчина заявил, что решил расправиться с сестрой любимой женщины внезапно. По факту покушения на убийство уже завели уголовное дело. Будет проводиться специальная экспертиза, которая поможет установить, есть ли психические отклонения у нападавшего, сообщает Бугульминская газета.