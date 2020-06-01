Школьница совершила самоубийство, когда отец увидел ее интимную переписку

В Подмосковье 15-летняя девочка совершила самоубийство после того, как отец обнаружил в ее телефоне интимную переписку. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».
Сообщается, что школьница была старшим ребенком в семье из четырех детей, которая жила в доме барачного типа. Глава семейства занимался ремонтом телефонов. Утром 30 мая мужчина попросил у дочери телефон, чтобы посмотреть нужную информацию.
Неожиданно он увидел сообщение от незнакомого мужчины. Родители принялись расспрашивать дочь, однако она схватила гаджет и убежала из дома. Ее обнаружили мертвой в заброшенном сарае.
Отмечается, что в соцсетях взрослые нашли переписку девочки с мужчинами. Им школьница посылала довольно откровенные фотографии.
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