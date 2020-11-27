Школьница и ее парень зверски убили мать, которая запрещала им встречаться

В Омске начинается суд над подростками, зверски убившими женщину. Об этом пишет «КП».

Инцидент произошел в ночь на 31 декабря. Женщина, которая одна воспитывала дочь, вынуждена была работать вахтами. В тот страшный день ей удалось вернуться домой раньше, чем планировалось.

В это время ее 15-летняя дочь спала на диване со своим 18-летним парнем. Женщина устроила скандал, поскольку была против романа дочери с этим молодым человеком.

Тогда парень схватил молоток и начал избивать несостоявшуюся тещу. Дочь присоединилась к расправе. Отморозки нанесли своей жертве 19 ударов молотком и около 30 ударов ножами. Спасти женщину не удалось, она умерла в больнице.

За тяжкое преступление парочке грозят длительные сроки в колонии. Во время расследования выяснилось, что убийство возлюбленные запланировали еще в ноябре.