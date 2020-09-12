Школьница бутылкой изнасиловала студента под Новосибирском

В полицию подано заявление по факту инцидента, который произошел в Новосибирской области. Об этом стало известно порталу «Om1.ru».

Сообщается, что вечеринка в честь дня рождения 15-летней школьницы из поселка Маслянино завершилась съемкой откровенного ролика. Веселье проходило на пикнике.

По предварительным данным, девочка уговорила парня снять штаны на камеру. Подросток надругалась над студентом с помощью бутылки. Гости и виновница торжества пили алкоголь. По словам молодого человека, спиртного он выпил столько, что не отвечал за свои действия. Утром увидел ролик и заплакал.

На следующий день вирусный ролик разошелся по WhatsApp. Молодого человека чуть не отчислили из местного колледжа. Заявление в полицию на школьницу подала директор учебного заведения.

Молодой человек считает, что опозорился на всю жизнь. По данным пресс-службы полиции, заявление поступило. Материалы переданы в СК для дальнейших разбирательств. Участникам вечеринки грозит наказание по нескольким статьям.