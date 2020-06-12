Ширвиндт сообщил, что отец Михаила Ефремова устраивал пьяные буйства

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Актер Александр Ширвиндт сообщил, что у известного отца артиста Михаила Ефремова, имелись проблемы с алкоголем. В своей книге «Опережая некролог» Ширвиндт расскзаал, что Олег Ефремов часто пил и буйствовал в нетрезвом виде.

– У него был пунктик: нутряной демократ, он ненавидел все, что касается роскоши, барства, и в состоянии крайнего опьянения ногами бил машины, стоявшие у театра, –цитирует фрагмент произведения Ширвиндта РЕН ТВ со ссылкой на ФАН.

Кроме того, Ширвиндт отметил, что ему звонили по ночам, умоляя успокоить Олега Ефремова, который к нему прислушивался.