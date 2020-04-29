Шестеро детей и двое взрослых погибли на пожаре в Ленобласти

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В результате пожара в жилом доме в Выборге погибли несколько человек. Об этом пишет РИА Новости. Видео с места случившегося опубликовал Пятый канал.

Сообщается, что инцидент произошел ночью на улице Малая Водяная. В результате случившегося погибли шесть детей и двое взрослых.

«Семья была неблагополучной», — сказал собеседник агентства.

Сейчас пожар потушен, ведется разбор завалов. На месте найдены тела пяти погибших. Личности устанавливаются.

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