Шерон Стоун поразила фанатов фотографией из молодости

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Американская актриса Шерон Стоун выложила в своем Инстаграме новую фотографию. На снимке видно, что он сделан очень давно, в молодости звезды.

На фото Шерон позирует в светлой водолазке и очках. Она выглядит скромницей и не похожа на себя саму. Стоун указала, что фотография сделана во время постановки «Звуки музыки».

Поклонники были поражены образом Шерон. Некоторые заявили, что не узнали прославленную актрису.