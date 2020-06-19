Шерон Стоун поразила фанатов фотографией из молодости

Американская актриса Шерон Стоун выложила в своем Инстаграме новую фотографию. На снимке видно, что он сделан очень давно, в молодости звезды.
На фото Шерон позирует в светлой водолазке и очках. Она выглядит скромницей и не похожа на себя саму. Стоун указала, что фотография сделана во время постановки «Звуки музыки».
Поклонники были поражены образом Шерон. Некоторые заявили, что не узнали прославленную актрису.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram