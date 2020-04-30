«Шашечник»: Появились подробности автокатастрофы на МКАД

29 апреля любитель «шашек» на дороге устроил смертельную аварию в Москве. ЧП произошло примерно в 17:45 на МКАД и было заснято на видео.
Кадры оказались в распоряжении Вестей. При просмотре контента можно заметить, как водитель Infiniti, перестроившись через три ряда, чтобы обогнать попутные авто, на полной скорости влетел в стоявший на обочине дороги грузовик.
После того, как иномарка «залетела» под кузов грузового авто, она превратилась в груду металла. Три человека в ее салоне погибли.
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