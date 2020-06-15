Шаманов и целителей собрались взять под контроль

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Депутат «Единой России» Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением усилить меры контроля за народными целителями и шаманами. На фоне пандемии COVID-19 в России разрастается сфера «околомедицинского консалтинга», причем в Интернете это распространено чаще всего.

Между тем, многие из так называемых целителей не получили сертификат о возможности оказания медицинской помощи. Эту инициативу поддержали в медицинском сообществе. Как сообщил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, это не новая проблема, «ее существование объясняется негативом и неудовлетворенностью оказанием медицинской помощи. Поэтому люди пускаются во все тяжкие».

Подробнее читайте в материале «Известий»: Лечить – только портить: кабмин просят взять под контроль целителей

