Сестра замурованного в бетон мальчика рассказала о семье

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Дочь женщины Галины Морозовой, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына, рассказала о семье, в которой жил ребенок. Об этом пишет РИА Новости.

По словам дочери, никто из ее семьи не знал о случившейся трагедии. Она была уверена, что у нее «самая замечательная мама».

«И самая идеальная жизнь, до этого рокового дня», — заявила девушка.

Она занималась поисками своего пропавшего брата, и поблагодарила всех, кто принимал в них участие. Девушка попросила не звонить отцу, так как он сейчас находится в тяжелом состоянии и «вряд ли выдержит это».

Накануне было найдено тело замурованного в бетон мальчика. Следствие считает, что мать убила ребенка в ходе ссоры, ударив гантелью. Семья пыталась вводить следствие в заблуждение, говоря, что видела ребенка живым.