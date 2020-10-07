Сестра Ефремова рассказала о жизни актера в изоляторе

Сестра актера Михаила Ефремова рассказала об условиях пребывания актера в изоляторе, пишет «КП».

Женщина отметила, что ее брат находится в нормальной обстановке, и ему там ничего не угрожает. Он взял с собой пьесу и читает ее заключенным.

«За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова!» — заявила Анастасия.

Она уточнила, что артист абсолютно некапризный человек», может и есть что угодно, и спать как угодно».

Ефремова добавила, что семья актера намерена вызволить его любыми способами.

«Честно говоря, страна наказана, если она лишится артиста такого уровня», — заключила Ефремова.

Суд постановил отправить Ефремова в колонию на 8 лет, а также лишить актера водительских прав на 3 года за смертельную аварию в центре Москвы, в которой погиб рязанец Сергей Захаров.