Сестра Ефремова рассказала о жизни актера в изоляторе

Сестра актера Михаила Ефремова рассказала об условиях пребывания актера в изоляторе, пишет «КП».
Женщина отметила, что ее брат находится в нормальной обстановке, и ему там ничего не угрожает. Он взял с собой пьесу и читает ее заключенным.
«За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова!» — заявила Анастасия.
Она уточнила, что артист абсолютно некапризный человек», может и есть что угодно, и спать как угодно».
Ефремова добавила, что семья актера намерена вызволить его любыми способами.
«Честно говоря, страна наказана, если она лишится артиста такого уровня», — заключила Ефремова.
Суд постановил отправить Ефремова в колонию на 8 лет, а также лишить актера водительских прав на 3 года за смертельную аварию в центре Москвы, в которой погиб рязанец Сергей Захаров.