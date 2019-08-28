Сервис Pornhub выпустил «самый грязный» фильм в поддержку чистого океана

Портал видеороликов для взрослых Pornhub выступил в защиту мирового океана от загрязнения отходами. Для этого сервис выпустил картину с названием «Самое Грязное Порно». По словам создателей фильма, данный контент создавался с чистыми помыслами.

Согласно сюжету видео, влюбленная пара предается любовным утехам на загрязненном мусором пляже. На заднем плане можно заметить волонтеров, очищающих воду и песок от пластика. По словам вице-президента Pornhub Кори Прайса, несмотря на всю «грязь» порно-сайта, его сотрудники не желают, чтобы окружающая среда была загрязненной.

Известно, что денежные средства, полученные от каждого просмотра данной картины, будут направлены компанией Pornhub природоохранной организации Ocean Polymers. Заработанные фильмом деньги потратят на постройку судна, которое в будущем станет заниматься переработкой пластика в океане в топливо. Кроме того, Pornhub запустил сайт, который подскажет, каким образом можно снизить уровень загрязнения океана пластиковыми отходами, сообщает Adindex.ru.

Фото: скриншот из видео